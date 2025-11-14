Bogotá está a punto de vibrar como pocas veces. El reconocido intérprete de afrobeat y dancehall, Beéle, llega con uno de los hitos más grandes de su carrera: llenar seis Movistar Arena consecutivos, un logro que muy pocos artistas colombianos pueden presumir.

La fiesta arranca este 14 de noviembre, cuando la capital recibirá la primera de estas seis noches imperdibles para quienes no dudan en dejarse llevar por su música apenas suena el beat.