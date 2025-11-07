¡Increíble! El sobrino de Michael Jackson se transforma en él en la nueva película biográfica
El legado del 'Rey del Pop' revive en el cine: Michael, la nueva película dirigida por Antoine Fuqua, promete recorrer la vida del artista.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
El legado del 'Rey del Pop' revive, y esta vez lo hace con sangre Jackson. El primer adelanto oficial de Michael, el esperado biopic del icónico cantante, ya está causando furor en redes. ¿La razón? El protagonista no es otro que su propio sobrino, Jaafar Jackson, quien sorprende por su parecido casi idéntico con el artista.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp