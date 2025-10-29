Durante los últimos días, un insólito video ha causado indignación en las redes sociales. En las imágenes, se observa a un bebé de aproximadamente un año siendo tatuado, supuestamente por decisión de sus padres, quienes habrían accedido a hacerlo a cambio de una millonaria recompensa económica.

Según se conoció, una pareja oriunda de Rusia decidió someter a su pequeño hijo a este doloroso procedimiento como parte de una polémica competencia organizada por el reconocido streamer ruso Mellstroy, cuyo nombre real es Andrey Burim, un joven de 26 años con más de un millón de seguidores.

El concurso ofrecía una alta suma de dinero o incluso un apartamento como premio para quienes realizaran el “acto más sorprendente” frente a las cámaras. En el video, que rápidamente se viralizó, se observa al menor sobre las piernas de quien sería su madre mientras el tatuador comienza a marcar su piel.

En ese momento, el niño rompe en llanto, dejando ver el dolor que experimenta mientras sus padres permanecen presentes en la escena. Los usuarios de redes no tardaron en calificar el hecho como “inhumano” y un claro caso de maltrato infantil.

De acuerdo con medios internacionales, la competencia ofrecía un premio de alrededor de 60.000 dólares, equivalentes a más de 230 millones de pesos colombianos. Sin embargo, otras versiones señalan que la pareja esperaba obtener un apartamento como compensación.

Además, se conoció que los padres, agobiados por serias dificultades económicas y deudas, habrían tomado la decisión.