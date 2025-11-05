La música latina sigue rompiendo fronteras y, con ello, nacen colaboraciones que siempre dan de qué hablar, unas más esperadas que otras, y algunas, simplemente, imposibles de anticipar.

Ese es precisamente el caso del reciente anuncio que sacudió las redes sociales: el DJ y productor argentino Bizarrap se une al legendario Daddy Yankee en la nueva entrega de sus icónicas sesiones, titulada 'BZRP Music Session #0/66'.