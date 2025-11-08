Colombia vuelve a estar en el centro del radar global de la moda, y esta vez de la mano de uno de sus nombres más potentes: J Balvin.

El artista paisa sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración con Vélez, una de las marcas de cuero más reconocidas del país, para lanzar la colección 'Ciudad Primavera: Beyond Flowers', un homenaje directo a Medellín, su ciudad natal, y a la identidad latina que siempre lo ha impulsado.