Colombia vuelve a ser noticia en redes sociales por un curioso, y algo escandaloso, episodio que combina despecho, creatividad y humor.

Un video grabado en las vías que conducen a Villavicencio se volvió viral luego de mostrar un lujoso carro Audi blanco completamente rayado con mensajes cargados de una evidente tusa amorosa, confirmando que en este país el tema de las infidelidades siempre da de qué hablar.