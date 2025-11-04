¡Infiel! Carro rayado con insultos causa furor en Villavicencio
¿Qué haría usted si lo traicionan? En Villavicencio, alguien decidió vengarse… ¡a lo grande!
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: X: @ColombiaOscura
Colombia vuelve a ser noticia en redes sociales por un curioso, y algo escandaloso, episodio que combina despecho, creatividad y humor.
Un video grabado en las vías que conducen a Villavicencio se volvió viral luego de mostrar un lujoso carro Audi blanco completamente rayado con mensajes cargados de una evidente tusa amorosa, confirmando que en este país el tema de las infidelidades siempre da de qué hablar.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp