La noche del 13 de diciembre se convirtió en una de las más comentadas del reguetón en Colombia. J Balvin, 'El niño de Medellín' regresó a Bogotá tras su show en Medellín, para ofrecer un concierto que respondió a la alta expectativa de sus miles de seguidores. El estadio El Campín fue escenario de una jornada que reunió música, invitados de lujo y una celebración a gran escala.

A las 8:00 p. m., sin previo aviso y con un despliegue técnico imponente, arrancó un concierto que dejó boquiabiertos a más de 40.000 asistentes. Desde el primer minuto quedó claro que no sería un show convencional. J Balvin apostó por un formato ambicioso, con 17 invitados de lujo, entre artistas nacionales e internacionales, reafirmando por qué sigue marcando agenda en la música urbana y llenando estadios en todo el país.