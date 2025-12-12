Johana Fadul es la nueva participante de la Casa de los Famosos Colombia

Johana Fadul es la nueva participante confirmada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia
La Bogotana llega a la tercera temporada del reality con su carisma y personalidad arrolladora para ser ese 'picante' dentro de la casa.
Por:RCN Radio
Foto: RCN Radio
Una de las noticias más esperadas por los espectadores de los realitys shows colombianos es la confirmación de la actriz Johana Fadulcomo la nueva participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el reality que ha capturado a millones de fanaticos y que regresa con más personalidades, drama y que promete ser una de las ediciones más candentes del programa.
