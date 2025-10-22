Un indignante caso de maltrato animal ha causado revuelo en redes sociales y generado un profundo rechazo en México y el mundo. El hecho ocurrió en la ciudad de Madera, Chihuahua, cuando un grupo de jóvenes fue grabado mientras obligaba a un perro de raza husky a ingerir una bebida alcohólica.

En el video se muestra a los involucrados dentro de una camioneta escuchando música, mientras una de las jóvenes, entre risas, vierte el contenido de una botella en el hocico del animal. El acto rápidamente fue calificado como violencia animal por usuarios, activistas y organizaciones protectoras de animales.

¿Qué medidas se tomaron?

Días después, la joven identificada como Alejandra Castellano fue señalada como una de las participantes en el video. Su identidad se confirmó gracias a la rápida difusión del contenido y a la presión ciudadana. Tras conocerse que era estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), la institución emitió un comunicado oficial anunciando su baja definitiva.

“Se confirma que la alumna de iniciales A.C.C.P. de la UPNECH Unidad Madera involucrada en la grabación ha causado la baja de esta institución a partir del día de hoy”, indicó la universidad en el comunicado emitido el 15 de octubre.

El Consejo de Calidad, máximo órgano académico de la UPNECH, resolvió que la conducta de la estudiante no se alineaba con los principios éticos de la institución. Además, se aclaró que otra de las personas involucradas, identificada como Denisse González, no pertenece al alumnado universitario, por lo que no puede ser sancionada por la institución.

Según la información disponible, González sería la persona que directamente forzó al animal a consumir la bebida alcohólica. A pesar del fuerte revuelo generado por este lamentable caso de maltrato animal, hasta ahora no se ha confirmado la presentación de cargos legales.