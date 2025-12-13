Kany García anuncia conciertos en Colombia para 2026: ciudades, fechas y precio de boletas

La música sigue siendo el centro de atención y los artistas continúan conquistando escenarios y corazones. Uno de los anuncios más esperados por los fanáticos colombianos llega de la mano de la cantante puertorriqueña Kany García, quien confirmó una serie de conciertos en el país para 2026.

Conocida por éxitos como 'Hoy Ya Me Voy', la artista se prepara para llenar arenas y escenarios, consolidándose como una de las voces más queridas del pop latino.

Los conciertos de Kany García se llevarán a cabo en cuatro ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

El tour iniciará el 12 de febrero en Bogotá, continuará el 14 en Medellín, seguirá el 16 en Cali y finalizará el 19 de febrero en Barranquilla. Cada presentación promete un espectáculo cargado de emociones, donde los asistentes podrán disfrutar de sus grandes clásicos y de los temas de su más reciente álbum.

Kany García ha logrado construir un estilo único, mezclando pop, balada y ritmos latinos, lo que le ha permitido conectar de manera directa con su público. Su cercanía con los fans y sus interpretaciones en vivo han sido reconocidas por críticos y seguidores, consolidándola como una de las artistas más importantes de su generación.

"¿Les dije que les tenía una sorpresa? 2026 es NUESTRO! ¿Dónde les veo?", compartió la cantante a través de sus redes sociales.

Precios de boletas y preventa

Las entradas para los conciertos de Kany García en Colombia tendrán precios que varían según la ciudad y la ubicación dentro del recinto. En Bogotá, en el Movistar Arena, los costos van desde $100.000 en graderías hasta $520.000 en platea VIP, dependiendo de la ubicación. En Medellín, los precios oscilan entre $100.000 en graderías y $420.000 en VIP. Para Ibagué, las boletas van desde $140.000 en general hasta $350.000 en VIP, mientras que en Cali, los valores parten de $120.000 en general y llegan hasta $400.000 en sillas VIP.

Las boletas estarán disponibles en los principales portales de venta en línea, con una preventa exclusiva para miembros del club de fans de Kany García y clientes de ciertas tarjetas de crédito. Esta modalidad permitirá a los seguidores asegurar sus entradas antes del lanzamiento general, evitando quedarse sin la oportunidad de vivir uno de los conciertos más esperados del año.