Karina García, la ex participante de 'La Casa de los Famosos Colombia' y reconocida creadora de contenido, sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores. Desde su paso por el famoso reality y la mediática ruptura con su expareja, el también ganador Altafulla, la modelo ha demostrado que nada la detiene y que su enfoque ahora está puesto en su crecimiento personal y profesional.