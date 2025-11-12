Karina García confiesa cuánto cobra por asistir a eventos: ¿exagerada?
Karina García sorprendió al revelar cuánto cobra por asistir a eventos, justo cuando se consolida como favorita en 'La Mansión de Luinny'.
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
Karina García, la ex participante de 'La Casa de los Famosos Colombia' y reconocida creadora de contenido, sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores. Desde su paso por el famoso reality y la mediática ruptura con su expareja, el también ganador Altafulla, la modelo ha demostrado que nada la detiene y que su enfoque ahora está puesto en su crecimiento personal y profesional.
