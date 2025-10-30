Karol G prende fuego a la moda con su explosiva colección junto a Diesel
En alianza con Diesel, la artista paisa, Karol G, lanza una cápsula que mezcla sensualidad, autenticidad y espíritu libre. ¡Así luce!
Por:RCN Radio
Foto: AFP
La artista paisa Karol G vuelve a ser tendencia tras protagonizar una esperada colaboración con la reconocida marca italiana Diesel.
De los escenarios a las pasarelas, la ‘Bichota’ lo volvió a hacer: ahora conquista el mundo de la moda con una colección que refleja su esencia más auténtica, atrevida, colorida y llena de poder femenino, en perfecta sintonía con su era 'Tropicoqueta'.
La cápsula, creada de la mano del director creativo de Diesel, Glenn Martens, incluye nueve piezas que combinan el espíritu rebelde de la marca con el estilo inconfundible de la ‘Bichota’.
Denim atrevido, tops brillantes, bikinis metálicos, vestidos en punto naranja y accesorios con el grito 'LATINA FOREVA' se roban todas las miradas. Cada diseño parece una extensión de su música: poderosa, libre y sin miedo a destacar.
El naranja intenso domina la colección, un color que Karol ha convertido en su firma desde el lanzamiento de su quinto álbum. A esto se suman estampados inspirados en el trópico, flores, palmeras y cocos, que trasladan todo el espíritu de su universo a la moda internacional.
"LATINA FOREVA es más que una frase. Representa a Karol abrazando con orgullo sus raíces, su fuerza y su energía", escribió Diesel en redes sociales, donde las imágenes de la campaña arrasaron en minutos. En pocas horas, las instantáneas superaron el millón de reproducciones y los comentarios no se hicieron esperar: puro orgullo latino.
Cargando...
Todo lo que debe saber sobre la colección
La colección Karol G x Diesel ya está disponible en la web oficial de la marca y en tiendas seleccionadas. En Colombia, algunas piezas pueden adquirirse en línea, con precios que oscilan entre los 500.000 y los 5 millones de pesos, según el diseño.
Con esta colaboración, Karol G reafirma que su influencia va mucho más allá de la música. 'Tropicoqueta' no solo es un álbum: es una declaración de identidad, de empoderamiento y de estilo. Y sí, la Bichota volvió a hacerlo… y esta vez, a todo color.