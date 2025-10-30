La artista paisa Karol G vuelve a ser tendencia tras protagonizar una esperada colaboración con la reconocida marca italiana Diesel.

De los escenarios a las pasarelas, la ‘Bichota’ lo volvió a hacer: ahora conquista el mundo de la moda con una colección que refleja su esencia más auténtica, atrevida, colorida y llena de poder femenino, en perfecta sintonía con su era 'Tropicoqueta'.

La cápsula, creada de la mano del director creativo de Diesel, Glenn Martens, incluye nueve piezas que combinan el espíritu rebelde de la marca con el estilo inconfundible de la ‘Bichota’.

Denim atrevido, tops brillantes, bikinis metálicos, vestidos en punto naranja y accesorios con el grito 'LATINA FOREVA' se roban todas las miradas. Cada diseño parece una extensión de su música: poderosa, libre y sin miedo a destacar.

El naranja intenso domina la colección, un color que Karol ha convertido en su firma desde el lanzamiento de su quinto álbum. A esto se suman estampados inspirados en el trópico, flores, palmeras y cocos, que trasladan todo el espíritu de su universo a la moda internacional.

"LATINA FOREVA es más que una frase. Representa a Karol abrazando con orgullo sus raíces, su fuerza y ​​su energía", escribió Diesel en redes sociales, donde las imágenes de la campaña arrasaron en minutos. En pocas horas, las instantáneas superaron el millón de reproducciones y los comentarios no se hicieron esperar: puro orgullo latino.