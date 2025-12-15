Nuevo look de Karol G sorprende a sus fans ¿A qué se debe su corte?

'La Bichota' volvió a convertirse en tendencia tras compartir en su Instagram su último cambio de look mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái.

Lo que más llamó la atención fue que ella misma tomó las tijeras y decidió cortarse el cabello, demostrando espontaneidad, estilo y personalidad en una publicación que generó miles de reacciones en redes sociales. Sin embargo, esto también abre el interrogante a que este cambio se debe a su posible ruptura con Feid, pues lo que ha compartido Karol G en sus redes sociales es que tomo estas vacaciones sola como un momento para reconectar con ella misma.

@Karolg