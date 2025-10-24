Los premios más esperados de la industria musical latina, los Billboard Latin Music Awards 2025, dejaron una noche inolvidable, en la que Latinoamérica brilló con luz propia.

En esta edición 2025, celebrada el pasado 23 de octubre, el regreso de íconos, la energía de nuevos talentos y la consolidación de los grandes nombres marcaron una gala que pasará a la historia.

Desde el inicio fue una fiesta; la apertura con las estrellas Karol G (la paisa que representa a Colombia con orgullo) y Bad Bunny (el puertorriqueño que sigue rompiendo esquemas) puso el broche de oro a un evento que prometía mucho y cumplió. La velada, además, contó con el regreso emotivo de Daddy Yankee, la asistencia de Shakira, Emilia, Carlos Vives y muchos más artistas que han marcado su nombre en la música latina.

Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas de la noche. El puertorriqueño no solo se llevó a casa once galardones, sino que también recibió, de manos de la legendaria Rita Moreno, el reconocimiento como 'Billboard Top Latin Artist del Siglo XXI'.

Durante su discurso, el 'Conejo Malo' se mostró agradecido y humilde al reconocer el talento de sus colegas: “Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí”, expresó.

Lea también: ¡Lujo total! Bad Bunny estrena mansión en Los Ángeles: esta es la millonada que pagó

Por su parte, Karol G fue otra de las grandes protagonistas de la noche. La colombiana se llevó seis premios, entre ellos el de “Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina”.

Más que emocionada, compartió con el público: “Me pongo igual de nerviosa que si fuera el primer día y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme”. Sin duda, fue una noche especial para la artista paisa, quien volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas e influyentes de la música latina.