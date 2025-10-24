Karol G y Bad Bunny arrasan en los Billboard Latin Music Awards 2025
Los Billboard 2025, celebrados en Miami, premiaron a lo más destacado de la música latina, con Bad Bunny y Karol G encabezando la lista.
Los premios más esperados de la industria musical latina, los Billboard Latin Music Awards 2025, dejaron una noche inolvidable, en la que Latinoamérica brilló con luz propia.
En esta edición 2025, celebrada el pasado 23 de octubre, el regreso de íconos, la energía de nuevos talentos y la consolidación de los grandes nombres marcaron una gala que pasará a la historia.
Desde el inicio fue una fiesta; la apertura con las estrellas Karol G (la paisa que representa a Colombia con orgullo) y Bad Bunny (el puertorriqueño que sigue rompiendo esquemas) puso el broche de oro a un evento que prometía mucho y cumplió. La velada, además, contó con el regreso emotivo de Daddy Yankee, la asistencia de Shakira, Emilia, Carlos Vives y muchos más artistas que han marcado su nombre en la música latina.
Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas de la noche. El puertorriqueño no solo se llevó a casa once galardones, sino que también recibió, de manos de la legendaria Rita Moreno, el reconocimiento como 'Billboard Top Latin Artist del Siglo XXI'.
Durante su discurso, el 'Conejo Malo' se mostró agradecido y humilde al reconocer el talento de sus colegas: “Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí”, expresó.
Por su parte, Karol G fue otra de las grandes protagonistas de la noche. La colombiana se llevó seis premios, entre ellos el de “Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina”.
Más que emocionada, compartió con el público: “Me pongo igual de nerviosa que si fuera el primer día y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme”. Sin duda, fue una noche especial para la artista paisa, quien volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas e influyentes de la música latina.
Otros ganadores de los Billboard Latin Music Awards 2025
Otros artistas también dejaron su marca en la gala. Shakira se llevó el premio a Gira del Año gracias a su exitoso tour internacional, mientras que Netón Vega fue reconocido como Artista del Año, Debut. El galardón a Artista Crossover del Año fue para benny blanco, y el reconocimiento Premio Billboard Ícono recayó en Laura Pausini por su trayectoria.
Además, Peso Pluma recibió el Premio Billboard Vanguardia, consolidando su posición como uno de los artistas más innovadores del género urbano. La ceremonia, celebrada en Miami, demostró que la música latina sigue rompiendo fronteras y conquistando al mundo.
Sin duda, esta edición de los Billboard dejó en alto el nombre de Latinoamérica, confirmando que estamos viviendo una de las etapas más poderosas y globales de nuestra música.
