La noche de ayer, la música latina volvió a tomar protagonismo en una de las galas más importantes del año: los Latin Grammy 2025.

Entre luces, glamour y aplausos, una de las colombianas que se robó todas las miradas fue Karol G, quien llegó sola a la alfombra roja, un hecho que no pasó desapercibido y que reavivó los rumores sobre una posible separación con el también cantante Feid.