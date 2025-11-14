¿Karol G y Feid terminaron? Los rumores se disparan tras los Latin Grammy
Karol G habría dejado pistas sobre el fin de su relación con Feid justo en plena alfombra roja de los Latin Grammy 2025. ¿Qué se sabe?
Por:RCN Radio
Foto: AFP
La noche de ayer, la música latina volvió a tomar protagonismo en una de las galas más importantes del año: los Latin Grammy 2025.
Entre luces, glamour y aplausos, una de las colombianas que se robó todas las miradas fue Karol G, quien llegó sola a la alfombra roja, un hecho que no pasó desapercibido y que reavivó los rumores sobre una posible separación con el también cantante Feid.
