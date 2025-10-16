Karol G y Valentina Castro se roban el show en Victoria’s Secret 2025
Entre luces y pasarelas, las colombianas Karol G y Valentina Castro deslumbraron con su pasarela en Victoria's Secret Fashion Show.
Por:RCN Radio
Karol G debutó como modelo en el desfile de Victoria’s Secret 2025
Foto: COLPRENSA
Colombia vuelve a brillar en lo más alto, esta vez de la mano de la cantante paisa Karol G y la modelo Valentina Castro, oriunda de Tumaco, en el emblemático Victoria's Secret Fashion Show, uno de los desfiles más importantes del mundo.
El esperado show se llevó a cabo la noche del 15 de octubre de este año, donde la intérprete de TQG arrasó en el escenario luciendo un imponente atuendo rojo con las icónicas alas de los “ángeles” de Victoria’s Secret. Karol G no solo cautivó con su presencia, sino también al interpretar temas de su más reciente LP Tropicoqueta, dando paso en la pasarela a la reconocida modelo Bella Hadid. Más adelante, la estrella musical puso a bailar al público con su sencillo Forever Diva, ambientando el desfile con su característico estilo.
Lea también: Arcángel lidera el Megaland 2025: así será la celebración de los 20 años del festival
La paisa se robó todas las miradas tanto de los asistentes como de los internautas, quienes no tardaron en destacar su actuación como una digna representante de Colombia. Pero la verdadera cereza del pastel llegó con Valentina Castro. Con una estatura de 1.75 metros, esta joven tumaqueña hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show.
Su imponente presencia, energía arrolladora y pasarela impecable conquistaron al público y arrancaron aplausos y elogios. En recientes declaraciones, Valentina expresó su orgullo por representar la bandera tricolor en un escenario tan importante. Orgullosa de sus raíces, dejó claro que su participación marca el inicio de una nueva etapa para la representación colombiana en la industria de la moda internacional.
Cargando...
La historia detrás de la icónica Valentina Castro
A los 18 años, y sin imaginar la magnitud del camino que comenzaba a recorrer, fue contactada por un caleño que, impresionado por los videos que publicaba en redes sociales, le propuso un sueño: formarse como modelo profesional. Así fue como Valentina se trasladó a República Dominicana, donde comenzó su preparación formal en las pasarelas.
Además: Megaland 2025 abre su preventa exclusiva: asegura tu entrada al festival más grande del año
Su primera gran oportunidad llegó en grande: desfiló en la Semana de la Moda de París para una reconocida casa de lujo. A partir de ahí, su proyección internacional no se detuvo. Corea del Sur, Italia, campañas editoriales y colaboraciones con importantes portales de moda se sumaron a su creciente trayectoria.
Ahora, esta joven colombiana oriunda del Pacífico sigue abriéndose paso con determinación en la industria global, llevando consigo el orgullo de sus raíces y la bandera tricolor en alto.
Cargando...