Colombia vuelve a brillar en lo más alto, esta vez de la mano de la cantante paisa Karol G y la modelo Valentina Castro, oriunda de Tumaco, en el emblemático Victoria's Secret Fashion Show, uno de los desfiles más importantes del mundo.

El esperado show se llevó a cabo la noche del 15 de octubre de este año, donde la intérprete de TQG arrasó en el escenario luciendo un imponente atuendo rojo con las icónicas alas de los “ángeles” de Victoria’s Secret. Karol G no solo cautivó con su presencia, sino también al interpretar temas de su más reciente LP Tropicoqueta, dando paso en la pasarela a la reconocida modelo Bella Hadid. Más adelante, la estrella musical puso a bailar al público con su sencillo Forever Diva, ambientando el desfile con su característico estilo.

La paisa se robó todas las miradas tanto de los asistentes como de los internautas, quienes no tardaron en destacar su actuación como una digna representante de Colombia. Pero la verdadera cereza del pastel llegó con Valentina Castro. Con una estatura de 1.75 metros, esta joven tumaqueña hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show.

Su imponente presencia, energía arrolladora y pasarela impecable conquistaron al público y arrancaron aplausos y elogios. En recientes declaraciones, Valentina expresó su orgullo por representar la bandera tricolor en un escenario tan importante. Orgullosa de sus raíces, dejó claro que su participación marca el inicio de una nueva etapa para la representación colombiana en la industria de la moda internacional.