Kim Kardashian genera polémica por su decoración de Navidad

Kim Kardashian fue cuestionada tras mostrar su decoración navideña 2025. Una vez más la celebrity es tendencia en redes sociales.

Por:

Compartir:
Kim Kardashian recibe criticas por su decoración navideña

Foto: AFP

Con cada diciembre llega la temporada navideña y en el caso de Kim Kardashian, la oportunidad para una vez más dar de que hablar. Este año, la empresaria volvió a encender las redes sociales tras compartir los adornos de su mansión, las reacciones y comentarios no se hicieron esperar: usuarios y medios calificaron su decoración de excesiva y fuera de lo común.

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

Kim KardashianNavidadRedes SocialesInfluencer