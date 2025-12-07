Kim Kardashian recibe criticas por su decoración navideña

Kim Kardashian genera polémica por su decoración de Navidad
Kim Kardashian fue cuestionada tras mostrar su decoración navideña 2025. Una vez más la celebrity es tendencia en redes sociales.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Con cada diciembre llega la temporada navideña y en el caso de Kim Kardashian, la oportunidad para una vez más dar de que hablar. Este año, la empresaria volvió a encender las redes sociales tras compartir los adornos de su mansión, las reacciones y comentarios no se hicieron esperar: usuarios y medios calificaron su decoración de excesiva y fuera de lo común.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News