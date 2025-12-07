Kim Kardashian recibe criticas por su decoración navideña

Con cada diciembre llega la temporada navideña y en el caso de Kim Kardashian, la oportunidad para una vez más dar de que hablar. Este año, la empresaria volvió a encender las redes sociales tras compartir los adornos de su mansión, las reacciones y comentarios no se hicieron esperar: usuarios y medios calificaron su decoración de excesiva y fuera de lo común.