Kylie Jenner y Timothée Chalamet deslumbran con un naranja vibrante en la alfombra de Marty Supreme

Kylie Jenner y Timothée Chalamet impactan con sofisticado atuendo naranja en la alfombra de 'Marty Supreme'
La pareja del momento, ilumino la premiere de “Marty Supreme” en Los Ángeles con un sofisticado look naranja que llamo la atención.
Cuando una pareja decide hacer match en todo y lo logran, se convierten en un referente de las relaciones amorosas y ese es el caso de Kylie Jenner y Timothée Chalamet quienes en la alfombra roja del estreno de la pelicula "Marty Supreme", protagonizada por Timothée, aparecieron juntos con atuendos naranjas vibrantes que reavivaron el estilo hype y las especulaciones sobre su relación.
