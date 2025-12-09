Kylie Jenner y Timothée Chalamet deslumbran con un naranja vibrante en la alfombra de Marty Supreme

Cuando una pareja decide hacer match en todo y lo logran, se convierten en un referente de las relaciones amorosas y ese es el caso de Kylie Jenner y Timothée Chalamet quienes en la alfombra roja del estreno de la pelicula "Marty Supreme", protagonizada por Timothée, aparecieron juntos con atuendos naranjas vibrantes que reavivaron el estilo hype y las especulaciones sobre su relación.

AFP