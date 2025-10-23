El icónico artista de Los Beatles, John Lennon, asesinado hace ya 45 años, sigue siendo un referente indiscutible en el mundo de la música. Sin embargo, los detalles detrás de su trágico crimen vuelven a tomar fuerza este 2025.

Si bien, el nombre que siempre aparece cuando se habla del homicidio de Lennon es Mark David Chapman, el responsable del crimen cometido en 1980. Ahora, su última audiencia ante la junta de libertad condicional ha vuelto a ponerlo en el centro de la atención.

Las declaraciones del asesino han causado revuelo mundial, ya que confesó que mató a Lennon para “ser alguien” y admitió que fue un acto egoísta.

Según la transcripción obtenida por The New York Post, Chapman declaró: “Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”. Además, ante el comisionado, aseguró que la motivación detrás del asesinato fue “para ser famoso, para ser algo que no era”.

Aunque en audiencias anteriores Chapman había admitido que sentía maldad en su corazón, intentó disculparse públicamente con la viuda de Lennon, Yoko Ono, y con la legión de fanáticos que aún hoy lamentan la partida del artista.

“No pensé en el sufrimiento que causaría. No pensé en eso en absoluto en el momento del crimen, no me importó”, revelaron sus declaraciones.

