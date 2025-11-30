El Festival Megaland celebró sus 20 años por todo lo alto y uno de los momentos que marcó la noche fue la aparición sorpresa de Jezzy yBeéle durante el show de Arcángel “La Maravilla”. Lo que parecía ser una presentación habitual del icónico artista urbano terminó convirtiéndose en un espectáculo inolvidable que desató la euforia de miles de asistentes.

Un giro inesperado que desató la euforia del público

Mientras Arcángel avanzaba con una de las presentaciones más esperadas del festival, el ambiente dio un vuelco inesperado: un juego de luces azules y rojas comenzaron a recorrer el estadio. De fondo, una melodía suave pero reconocible tomó por sorpresa a los asistentes. Segundos después, Beéleapareció en la tarifa acompañando al artista boricua desatando un estallido de emoción entre quienes no imaginaban verlo esta noche en el escenario interpretando la canción'Por Vos'.

Su presencia sorpresa fue uno de los momentos que más hizo vibrar a los fanáticos, quienes no paraban de grabar cada segundo del inesperado encuentro.