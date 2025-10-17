En la tarde del 16 de octubre de 2025, el mundo de la música se vio sacudido por la lamentable noticia de la muerte deAce Frehley, el legendario guitarrista de KISS. Un pionero y verdadero héroe del rock, cuyo legado perdurará por siempre en la historia del género.

Según informaron fuentes cercanas a TMZ, Frehley había estado hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral a raíz de una caída en su estudio de grabación semanas antes, un incidente que lo llevó a cancelar sus próximas actuaciones en vivo.

Ace Frehley, nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en The Bronx, Nueva York, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Con su distintivo estilo de guitarra, su personalidad excéntrica y su alter ego espacial, Frehley dejó una marca indeleble no solo en KISS, sino en el rock como fenómeno cultural. El Ascenso de "Space Ace" La historia de Ace Frehley está entrelazada con la historia de KISS, la banda de rock que cambió el curso de la música en los años 70. La relación entre Frehley y el grupo comenzó en 1973, cuando la banda buscaba un guitarrista que aportara algo único, algo que fuera tan audaz y diferente como el resto de la propuesta visual y musical del grupo. Ace no solo cumplió con esas expectativas, sino que las superó. Con su característico maquillaje de astronauta, Frehley adoptó el personaje de "Space Ace", una identidad mística y audaz que rápidamente se convirtió en uno de los elementos más emblemáticos de KISS. Su presencia en el escenario y su estilo de tocar la guitarra, cargado de efectos y solos legendarios, contribuyó enormemente al sonido distintivo de la banda. Su manera de tocar reflejaba la energía del rock clásico pero con una dosis de experimentalismo que lo hacía destacar en el contexto de los años 70. Canciones como "Shock Me", "Cold Gin" y "Detroit Rock City" no solo fueron éxitos comerciales, sino que se convirtieron en himnos de toda una generación.