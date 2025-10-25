Hace apenas unos años, en las calles del Barrio Antioquia, un joven soñaba con convertir la música en un camino para cambiar realidades. Hoy, ese sueño lleva nombre propio: Dímelo Jara Company, una empresa que, en solo dos años, pasó de ser una apuesta barrial a consolidarse como una de las fuerzas creativas y empresariales más influyentes de Latinoamérica.

La historia comenzó cuando Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, decidió junto a su amigo y socio, el artista internacional Blessd, crear una compañía que uniera lo que los hizo crecer: la música, el deporte y el sentido de comunidad. Su visión era clara, el quería demostrar que desde el barrio también se puede construir industria, generar empleo y conquistar escenarios globales sin perder la esencia de donde todo empezó. De Medellín para el mundo Desde una oficina en el corazón del Barrio Antioquia, Dímelo Jara Company levantó un modelo que hoy combina sello discográfico, agencia de marketing, representación deportiva, productora de eventos y proyectos sociales. Todo con una consigna que se volvió lema: “transformar los sueños del barrio en realidades globales”. Lea también: Beéle conquista los Billboard 2025 y se alista para su gira histórica en Bogotá En apenas dos años, la empresa no solo exportó música, sino también talento deportivo, innovación y liderazgo. Su paso ya se siente en Europa, Estados Unidos y en cada joven colombiano que ve en Blessd y Jaramillo una prueba viva de que la disciplina también puede sonar a reggaetón.

¿Cómo ha sido su crecimiento? En el fútbol, Dímelo Jara Company adquirió los clubes Vendsyssel FF (Dinamarca) y Unión Balompédica Conquense (España), y lanzó su división Dímelo Jara Global Sport, con presencia activa en la Liga Antioqueña de Fútbol y alianzas con Atlético Nacional, Athletum FC (EE. UU.) y la Academia Juventus (Italia). Mientras que en la música, Blessd continúa rompiendo récords. Fue el primer artista latino invitado a la Gala del Balón de Oro 2024, y su colaboración con Adidas dio vida a los Blessd Edition, guayos y tenis que mezclan música, deporte y moda. Sus giras internacionales junto a Karol G, J Balvin, Anuel AA, Maluma y Ryan Castro superan los 5.4 mil millones de visualizaciones en YouTube y 6.3 mil millones de streams en Spotify. Le puede interesar: El mensaje oculto que Daddy Yankee dejó en los Billboard 2025: ¿Qué significa? Pero más allá de las cifras, lo que resuena es la historia que representa: la del barrio que aprendió a soñar en grande. El motor de la compañía no son los contratos ni los premios, sino las personas. Programas como Navidad Bendita, que en 2024 reunió a más de 15.000 habitantes del Barrio Antioquia, los torneos juveniles, los concursos de arte urbano y las iniciativas de formación social, son la manera en que Jaramillo y Blessd devuelven al barrio lo que el barrio les dio. “El verdadero triunfo es inspirar y abrir camino”, repite Jaramillo, mientras planea la inauguración de la nueva sede de la compañía, actualmente en construcción en el mismo barrio donde todo empezó.