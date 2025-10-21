El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en el mundo digital, salió a sus redes sociales a confesar la ostentosa suma de dinero que habría perdido por no aceptar la propuesta de participar en campañas políticas. En su cuenta de Instagram confesó por qué prefiere no aceptar este tipo de propuestas.

Durante años, La Liendra ha buscado reinventarse en el mundo digital. Sus contenidos, incluyendo documentales y proyectos personales, lo han llevado a consolidarse como una figura destacada en el medio digital. Además, su paso por La Casa de los Famosos le dio una nueva visibilidad y permitió que el público conociera una faceta distinta de su personalidad. Luego de su eliminación del reality del Canal RCN, el creador de contenido se enfocó en sus propios proyectos para fortalecer su presencia en plataformas como YouTube. En este canal, La Liendra ha explorado la creación de documentales que revelan una nueva etapa en su carrera como creador de contenido, alcanzando más de dos millones de visualizaciones en su más reciente video 'Después de la muerte'. A esto se suma el respaldo de su fanaticada, que se ha mostrado sorprendida por la calidad y el nivel que han alcanzado sus producciones.