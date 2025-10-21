La millonada que La Liendra rechazó por negarse a una campaña política: esto dijo
La Liendra, exparticipante de La Casa de los Famosos, reveló detalles de la oferta y explicó por qué decidió no entrar en política.
Por:RCN Radio
Foto: @la_liendraa
El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en el mundo digital, salió a sus redes sociales a confesar la ostentosa suma de dinero que habría perdido por no aceptar la propuesta de participar en campañas políticas. En su cuenta de Instagram confesó por qué prefiere no aceptar este tipo de propuestas.
Durante años, La Liendra ha buscado reinventarse en el mundo digital. Sus contenidos, incluyendo documentales y proyectos personales, lo han llevado a consolidarse como una figura destacada en el medio digital.
Además, su paso por La Casa de los Famosos le dio una nueva visibilidad y permitió que el público conociera una faceta distinta de su personalidad. Luego de su eliminación del reality del Canal RCN, el creador de contenido se enfocó en sus propios proyectos para fortalecer su presencia en plataformas como YouTube.
Lea también: ¿Quién sería el nuevo amor de Aida Victoria Merlano? Le contamos
En este canal, La Liendra ha explorado la creación de documentales que revelan una nueva etapa en su carrera como creador de contenido, alcanzando más de dos millones de visualizaciones en su más reciente video 'Después de la muerte'. A esto se suma el respaldo de su fanaticada, que se ha mostrado sorprendida por la calidad y el nivel que han alcanzado sus producciones.
Cargando...
“No me interesa”: La razón por la que La Liendra rechazó una fortuna
Sin embargo, en las últimas horas, Mauricio Gómez se pronunció sobre un tema que, según él, no comparte. Se trata de una millonaria propuesta económica que le habrían hecho para participar en campañas políticas, la cual rechazó rotundamente.
"Entiendan, por favor, que este pechito, La Liendra, no va a ser parte de ninguna campaña política. Ninguna. Ay, es que tenemos mil millones de pesos, solo acompáñanos… No, gracias, no me interesa. ¿Cómo puede haber plata para pagarle a un pelado como yo mil millones de pesos y la salud mal, las calles mal, la educación mal? O sea, plata sí hay, sino que para ciertas cosas. Pero no me interesa", expresó.
Le puede interesar: ¿Una indirecta a su ex? Nuevo álbum de Daddy Yankee enciende polémica
De hecho, el creador de contenido fue enfático en que no cederá ante ningún tipo de presión ni propuesta económica. Aseguró que, aunque sabe que probablemente intenten ofrecerle aún más dinero, no está dispuesto a involucrarse en política.
Finalmente, La Liendra, advirtió que, de insistir, no dudará en hacer públicos los nombres de quienes lo están buscando. “Como ciudadano voy a votar por quien yo quiera, pero eso no significa que me vaya a prestar para campañas. No me interesa y pido que respeten mi decisión”, concluyó.