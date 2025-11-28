¡Como de película! El hotel para perros que sorprende al mundo.

La película 'Hotel para perros' ya es realidad: Conozca el primer hotel de lujo para mascotas
El aeropuerto de Fiumicino en Roma, inaugura un hotel para perros con suites, jardín privado, SPA y recogida desde la terminal.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Imagina que viajas y puedes llevar a tu perro contigo sin que tenga que ir en un transportín incómodo o en una bodega. Esto ya no es solo cosa de películas. En el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, en Roma, acaba de abrir un hotel exclusivo para perros llamado Dog Relais. Allí, las mascotas pueden quedarse cómodamente mientras sus dueños viajan, con instalaciones de lujo, cuidado especializado y todo tipo de comodidades. Una idea que convierte en realidad el concepto del famoso filme 'Hotel para perros'.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News