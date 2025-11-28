¡Como de película! El hotel para perros que sorprende al mundo.

Imagina que viajas y puedes llevar a tu perro contigo sin que tenga que ir en un transportín incómodo o en una bodega. Esto ya no es solo cosa de películas. En el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, en Roma, acaba de abrir un hotel exclusivo para perros llamado Dog Relais. Allí, las mascotas pueden quedarse cómodamente mientras sus dueños viajan, con instalaciones de lujo, cuidado especializado y todo tipo de comodidades. Una idea que convierte en realidad el concepto del famoso filme 'Hotel para perros'.