La premiere Karol G: Así fue la transmisión, detalles, canciones y más

La Bichota sigue haciendo historia y esta vez, Colombia pudo ser parte de un nuevo capítulo de su carrera: Lapremiere de Karol G, un evento en donde la interprete colombiana pudo darle vida a su ultimo trabajo discografico "Tropicoqueta".



En pleno 7 de velitas, Karol G decidió compartir con sus fanáticos la transmisión de su disco a través de la señal abierta de televisión, siendo RCN la cadena colombiana que transmitió esta primicia. Aquí los detalles de esta.