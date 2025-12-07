La premiere Karol G: Así fue la transmisión, detalles, canciones y más
"La Bichota" sorprendió con un especial de su reciente disco "Tropicoqueta" donde compartió varios de los clips de sus canciones.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
La Bichota sigue haciendo historia y esta vez, Colombia pudo ser parte de un nuevo capítulo de su carrera: Lapremiere de Karol G, un evento en donde la interprete colombiana pudo darle vida a su ultimo trabajo discografico "Tropicoqueta".
En pleno 7 de velitas, Karol G decidió compartir con sus fanáticos la transmisión de su disco a través de la señal abierta de televisión, siendo RCN la cadena colombiana que transmitió esta primicia. Aquí los detalles de esta.
