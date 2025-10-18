¡Orgullo! La Selección Colombia Sub-20 derrota a Francia y regresa al podio del mundo
La Selección Sub-20 de Colombia logró subirse al podio mundial veinte años después de su histórico tercer puesto en 2003.
Por:RCN Radio
Foto: @fcfseleccioncol
El esperado triunfo de César Torres se dio y le dio la alegría a la Tricolor que tanto esperaba. Fue así como Colombia ganó 1-0 frente a Francia y se llevó el tercer puesto del podio en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, un logro que llena de orgullo al país y marca un nuevo capítulo en la historia del fútbol juvenil colombiano. El único gol del encuentro llegó apenas al minuto dos.
Óscar Perea, atento y decidido, aprovechó un error en la defensa francesa y definió con clase al segundo palo. Desde ese instante, el equipo nacional se plantó con carácter, mostrando orden, madurez y un juego valiente.
Francia lo intentó una y otra vez, con dominio de balón y presión constante, pero la Tricolor se mantuvo firme. Con una defensa impecable y un arquero en modo héroe, el equipo de César Torres resistió hasta el final. Y cuando sonó el pitazo, todo fue alegría: un grupo joven, comprometido y lleno de talento había conquistado el bronce del mundo.
Este triunfo no solo es una medalla, es la recompensa al trabajo, la disciplina y la fe de una generación que volvió a poner a Colombia entre los mejores del planeta.
El esperado triunfo
No es casualidad: esta Selección mostró una identidad clara durante todo el torneo. Un fútbol ofensivo, dinámico y con hambre de gloria. Néiser Villarreal, goleador del equipo, junto a figuras como Yáser Asprilla, Mosquera y el propio Perea, demostraron que el futuro está en buenas manos.
El partido se disputó en Santiago de Chile, ante un estadio lleno que vibró con cada jugada. Colombia, que venía de la dura caída ante Argentina en semifinales, se levantó con fuerza y cerró el torneo como solo lo hacen los grandes, luchando hasta el final.
Veinte años después de aquel histórico tercer puesto en 2003, la Sub-20 vuelve a subirse al podio mundial. Con César Torres al mando, el equipo no solo conquistó una medalla, también recuperó algo invaluable; la ilusión del fútbol colombiano.
Porque sí, tal vez no fue la final soñada, pero fue el cierre perfecto para un grupo que creyó, que se levantó y que, con garra y corazón, volvió a poner el nombre de Colombia en lo más alto.