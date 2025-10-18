El esperado triunfo de César Torres se dio y le dio la alegría a la Tricolor que tanto esperaba. Fue así como Colombia ganó 1-0 frente a Francia y se llevó el tercer puesto del podio en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, un logro que llena de orgullo al país y marca un nuevo capítulo en la historia del fútbol juvenil colombiano. El único gol del encuentro llegó apenas al minuto dos.

Óscar Perea, atento y decidido, aprovechó un error en la defensa francesa y definió con clase al segundo palo. Desde ese instante, el equipo nacional se plantó con carácter, mostrando orden, madurez y un juego valiente.

Francia lo intentó una y otra vez, con dominio de balón y presión constante, pero la Tricolor se mantuvo firme. Con una defensa impecable y un arquero en modo héroe, el equipo de César Torres resistió hasta el final. Y cuando sonó el pitazo, todo fue alegría: un grupo joven, comprometido y lleno de talento había conquistado el bronce del mundo.

Lea también: ¿A qué hora juega Colombia? Conozca los detalles del partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20

Cargando...

Este triunfo no solo es una medalla, es la recompensa al trabajo, la disciplina y la fe de una generación que volvió a poner a Colombia entre los mejores del planeta.