Shakira continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional, y Bogotá lo confirmó una vez más.

La noche del 1 de noviembre, la capital colombiana vibró con la energía de la barranquillera, quien no solo aterrizó para ofrecer un concierto multitudinario en el Vive Claro, sino que también sorprendió a sus seguidores al disfrutar de la tradicional celebración de Halloween recorriendo las calles de la ciudad.