¿Preparando tus maletas para el próximo año? Pues toma nota de esto porque recientemente Booking.com reveló su informe de Predicciones de Viaje 2026 y con él una lista de ciudades y regiones del mundo que prometen ser tendencia para visitar durante el 2026.

La fórmula: cultura, naturaleza, autenticidad y buen ambiente

Este estudio de Booking destaca una tendencia de cambio en los turistas: ya no buscan solo mar o sol, sino experiencias reales, genuinas, con identidad y que ofrezcan historias y recuerdos memorables.

Viajes únicos, escapadas silenciosas, aventuras naturales o inmersiones culturales son la nueva experiencia turística que quieren experimentar los viajeros.

