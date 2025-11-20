La noche en Tailandia volvió a demostrar por qué Miss Universo es uno de los espectáculos más vistos del planeta. Con un escenario imponente, público eufórico y una producción que deslumbró desde el primer minuto, el certamen entró en su fase más determinante tras revelar el Top 30 de semifinalistas. Un listado que ya agitó redes, abrió debates y dejó claro que este año la competencia está más reñida que nunca.

Ahora, la expectativa se concentra en lo que viene: la elección del Top 12, el grupo que seguirá avanzando hacia la corona universal. Pero antes de ese momento clave, vale repasar quiénes lograron asegurar su lugar entre las 30 mejores, un grupo diverso, fuerte y con perfiles que han dado de qué hablar desde las preliminares.

Top 12 de finalistas de Miss Universo 2025

Chile

Colombia

Cuba

Guadalupe

México

Puerto Rico

Venezuela

China

Filipinas

Tailandia

Malta

Costa de Marfil

Así va Miss Universo 2025

El primer bloque llamó la atención por reunir a potencias históricas del certamen con revelaciones que sorprendieron desde los primeros desfiles. India mantuvo su solidez habitual; Guadalupe se convirtió en una de las sorpresas más aplaudidas; y China llegó con un desempeño técnico impecable.

Tailandia, país anfitrión, avanzó con el respaldo absoluto del público, mientras Ruanda y Costa de Marfil se consolidaron como dos de las grandes sorpresas africanas del año. Por Latinoamérica, República Dominicana, Colombia y Brasil reforzaron la fuerza regional con propuestas elegantes, frescas y altamente competitivas.

Europa también dijo presente con Países Bajos, mientras que Bangladés, Japón, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos completaron un grupo muy equilibrado.

Primer grupo del Top 30:

India

Guadalupe

China

Tailandia

Ruanda

República Dominicana

Costa de Marfil

Colombia

Brasil

Países Bajos

Bangladés

Japón

Cuba

Puerto Rico

Estados Unidos

Segundo grupo de semifinalistas

El segundo bloque mantuvo el nivel y amplió aún más la diversidad cultural y estética del certamen. México regresó con fuerza, mientras Filipinas, país que mueve multitudes en concursos de belleza, aseguró su tradicional cupo en semifinales.

Zimbabue, Costa Rica y Malta destacaron con presentaciones frescas, y Chile, Canadá y Venezuela reforzaron el poder latino y norteamericano dentro de la competencia.

A esta lista se sumó Miss Universe Latina, representación independiente que avanzó por mérito propio, además de Croacia, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay, candidatas que brillaron en traje de gala, entrevistas o pasarela.

México

Filipinas

Zimbabue

Costa Rica

Malta

Chile

Canadá

Miss Universe Latina

Croacia

Venezuela

Guatemala

Palestina

Nicaragua

Francia

Paraguay

Con este anuncio, la emoción alcanza su punto máximo. Las 12 finalistas ya se preparan para la siguiente fase, donde el certamen elegirá quiénes seguirán en la lucha por la corona de Miss Universo 2025.