El sábado 18 de octubre, Colombia vivió una de las noches más comentadas del año con el Stream Fighters 4, un evento que reunió a más de 12 mil personas en el Coliseo MedPlus y a miles de espectadores conectados a las plataformas digitales. Sin embargo, lo que prometía ser un espectáculo sin precedentes terminó entre abucheos, botellas lanzadas y una ola de memes en redes sociales, luego de que Yina Calderón abandonara su pelea contra Andrea Valdiri.

Entre los combates destacados se impusieron Shelao (Chile) frente a BelosMaki (Colombia), JH de la Cruz (Colombia) ante Cristo Rata (Perú), Milica (Argentina) sobre May Osorio (Colombia) y Karely Ruiz (México) contra Karina García (Colombia).

La jornada, que comenzó hacia las 3:00 de la tarde, contó con la presencia de artistas como Farruko, Cosculluela, Beéle y Yailin La Más Viral, quienes pusieron el toque musical a una tarde de duelos entre reconocidas figuras del mundo digital.

La pelea que dio de que hablar

Pero el plato fuerte de la noche: la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, fue la que desató la tormenta. Apenas habían pasado diez segundos del primer round cuando el árbitro decidió detener la pelea ante la falta de defensa de Calderón, quien recibía varios golpes de Valdiri.

Acto seguido, la empresaria huilense se quitó los guantes y abandonó el ring, dando por triunfadora a la barranquillera. El público reaccionó con furia, botellas volaron hacia el escenario y los organizadores, entre ellos el streamer WestCol, tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

En redes sociales, la situación no fue diferente. Miles de comentarios criticaron la actitud de Yina, calificándola de “cobarde” y “vergüenza nacional”.

Entre los mensajes más fuertes se leía: “Esa Yina Calderón es la mayor vergüenza de este país, me quedé con las ganas de ver cómo Valdiri la noqueaba”, mientras otros agregaban: “Siempre pensé que Karina sería la que se rendiría antes, pero resultó ser Yina, que dice ser calle y terminó actuando como una cobarde”.

Algunos incluso calificaron su actuación como “el mayor ridículo a nivel nacional”, asegurando que “le faltó respeto al público y al evento internacional”.

A pesar del escándalo, WestCol aseguró que Andrea Valdiri será invitada a participar en el próximo torneo internacional de Ibai Llanos, mientras que el nombre de Yina Calderón volvió a ocupar los primeros lugares de tendencia, pero no precisamente por su desempeño en el ring.