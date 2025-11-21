Las reacciones y memes que dejó la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
Apenas se escuchó el nombre de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025, las redes estallaron en una avalancha de reacciones.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
El 20 de noviembre quedó grabado como una fecha decisiva en el mundo de los certámenes de belleza. En una final cargada de expectativa internacional y con el imponente escenario tailandés como telón de fondo, Miss México logró coronarse como Miss Universo 2025, tomando el lugar que dejó Victoria Kjær Theilvig tras un año de reinado que marcó presencia global.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp