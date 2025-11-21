El 20 de noviembre quedó grabado como una fecha decisiva en el mundo de los certámenes de belleza. En una final cargada de expectativa internacional y con el imponente escenario tailandés como telón de fondo, Miss México logró coronarse como Miss Universo 2025, tomando el lugar que dejó Victoria Kjær Theilvig tras un año de reinado que marcó presencia global.