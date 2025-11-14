Latin Grammy 2025: ¡Conozca a todos los ganadores de la noche!
Desde la alfombra roja hasta el escenario, la gala celebró el talento y la influencia global de la música latina en los Latin Grammy 2025.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
La música latina volvió a encender Las Vegas durante la edición número 26 de los Latin Grammy, una gala que en la noche del jueves 13 de noviembre reunió talento, glamour y mucha expectativa en el Mandalay Bay South Convention Center.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp