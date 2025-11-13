Colombia volvió a tener un papel protagónico en los Latin Grammy 2025, donde varios de sus artistas fueron reconocidos en categorías clave.

En la edición número 26, realizada este jueves 13 de noviembre en el Mandalay Bay South Convention Center de Las Vegas, los representantes del país destacaron con premios que reafirmaron su trayectoria, evolución y presencia en la industria latina.