En las últimas horas, los rumores sobre una posible salida de Linda Caicedo del Real Madrid Femenino encendieron las redes sociales. Sin embargo, la realidad es que la preocupación gira en torno a su estado físico, no a un traspaso o una negociación con otro club.

Durante el partido de Champions League ante el PSG, la futbolista colombiana tuvo que abandonar el campo antes de tiempo debido a unas molestias musculares que ya arrastraba desde días anteriores. La preocupación no tardó en aparecer en el club y entre los aficionados, pero los exámenes médicos confirmaron que no se trata de una lesión de gravedad.

Aun así, Caicedo sería duda para el próximo compromiso del Real Madrid ante el Levante, en Valdebebas. Su participación dependerá de su evolución física y de la decisión del cuerpo técnico, que no quiere arriesgarla tras una seguidilla de partidos intensos.

La situación también preocupa a la Selección Colombia Femenina, que el próximo 24 de octubre enfrentará a Perú en el Atanasio Girardot por el inicio de la Liga de Naciones, torneo que otorga dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027. La presencia de Linda es clave para el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, que busca mantener el nivel mostrado en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Además de Linda Caicedo, el Real Madrid sufrió otras bajas tras el partido frente al PSG. La portera alemana Merle Frohms sufrió una rotura del ligamento cruzado posterior tras un pisotón y estará cerca de cuatro meses de baja, mientras que Naomi Feller ya se encuentra plenamente recuperada y podría regresar a la convocatoria.

