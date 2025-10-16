¿Listo para Megaland 2025? Así puedes conseguir tus entradas
El Megaland 2025, que contará con artistas nacionales e internacionales, ya ha revelado los precios de las entradas para los interesados.
Este es el Lineup de artistas Megaland 2025
Faltando menos de un mes para el inicio de Megaland 2025, el festival de música más grande de la radio, los fanáticos ya pueden asegurar su entrada para este evento único. Desde este 15 de octubre, Ticketmaster, el único canal autorizado, ha puesto a disposición las boletas para las distintas localidades del festival.
La venta general comenzó desde el miércoles 15 de octubre, a las 9:00 a.m., y con precios que inician desde $49.000, los asistentes podrán adquirir sus boletos para vivir esta experiencia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 29 de noviembre. Además, se habilitarán zonas especiales para menores de 12 años en adelante.
Precios y detalles de la boletería de Megaland 2025
Las boletas estarán disponibles en dos etapas de venta.
En la Etapa 1, los precios varían según la ubicación, con un costo inicial de $40.000 en zonas como Norte Baja, hasta $185.000 para la zona VIP. A continuación, te dejamos un resumen con los precios por localidad:
- VIP (Etapa 1): $185.000 (más $38.000 de servicio)
- Occidental Baja (Etapa 1): $79.000 (más $16.000 de servicio)
- Occidental Alta (Etapa 1): $56.000 (más $10.000 de servicio)
- Oriental Baja (Etapa 1): $69.000 (más $14.000 de servicio)
- Oriental Alta (Etapa 1): $68.000 (más $14.000 de servicio)
- General (Etapa 1): $46.000 (más $9.000 de servicio)
- Norte Alta (Etapa 1): $46.000 (más $9.000 de servicio)
- Norte Baja (Etapa 1): $40.000 (más $9.000 de servicio)
Recuerda que los precios aumentarán en la Etapa 2, así que no dejes pasar la oportunidad de asegurar tu lugar en el festival más esperado del año.
Los artistas que darán vida al Megaland 2025
Este año, Megaland celebra sus 20 años con un line-up de lujo, que incluye artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Entre los nombres confirmados se encuentran Álvaro Díaz, Greeicy Rendón, Corina Smith, Mike Bahía, Kris R, Jhay P, Altafulla, Yeison Jiménez y el reconocido panameño Sech.
La edición 2025 promete ser una fiesta inolvidable con géneros como reguetón, pop, trap, rap y música popular, que marcarán el ritmo de este mega evento que celebra dos décadas de historia.
