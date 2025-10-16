Faltando menos de un mes para el inicio de Megaland 2025, el festival de música más grande de la radio, los fanáticos ya pueden asegurar su entrada para este evento único. Desde este 15 de octubre, Ticketmaster, el único canal autorizado, ha puesto a disposición las boletas para las distintas localidades del festival.

La venta general comenzó desde el miércoles 15 de octubre, a las 9:00 a.m., y con precios que inician desde $49.000, los asistentes podrán adquirir sus boletos para vivir esta experiencia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 29 de noviembre. Además, se habilitarán zonas especiales para menores de 12 años en adelante.

Precios y detalles de la boletería de Megaland 2025

Las boletas estarán disponibles en dos etapas de venta.

En la Etapa 1, los precios varían según la ubicación, con un costo inicial de $40.000 en zonas como Norte Baja, hasta $185.000 para la zona VIP. A continuación, te dejamos un resumen con los precios por localidad:

VIP (Etapa 1): $185.000 (más $38.000 de servicio)

Occidental Baja (Etapa 1): $79.000 (más $16.000 de servicio)

Occidental Alta (Etapa 1): $56.000 (más $10.000 de servicio)

Oriental Baja (Etapa 1): $69.000 (más $14.000 de servicio)

Oriental Alta (Etapa 1): $68.000 (más $14.000 de servicio)

General (Etapa 1): $46.000 (más $9.000 de servicio)

Norte Alta (Etapa 1): $46.000 (más $9.000 de servicio)

Norte Baja (Etapa 1): $40.000 (más $9.000 de servicio)

Recuerda que los precios aumentarán en la Etapa 2, así que no dejes pasar la oportunidad de asegurar tu lugar en el festival más esperado del año.