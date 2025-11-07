¡Lo contó todo! Patricia Grisales y su paso por MasterChef Celebrity 2025
Patricia Grisales rompió el silencio y contó a RCN Radio los verdaderos sabores, y sinsabores, de su paso por MasterChef Celebrity 2025.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: RCN Radio Digital
El reality de cocina más famoso del país está entrando en su etapa más decisiva. Los fogones hierven, los relojes corren y las emociones también.
Mientras el país se alista para conocer a los cinco mejores de MasterChef Celebrity, algunos participantes se despiden con el corazón lleno y la frente en alto. Una de las más recientes fue Patricia Grisales, actriz, cocinera por pasión y una de las concursantes más queridas de esta temporada.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp