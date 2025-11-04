Lo que debe saber antes de ver 'Dollhouse: Muñeca Maldita', el nuevo éxito del terror japonés
¿Qué pasaría si el recuerdo de quien más ama se convirtiera en su peor pesadilla? 'Dollhouse' llega para llevar ese miedo al límite.
Por:RCN Radio
Foto: Cortesía
El terror japonés vuelve a sorprender al mundo con una propuesta que combina belleza, melancolía y horror psicológico. Se trata de 'Dollhouse: Muñeca Maldita', la más reciente producción del director Shinobu Yaguchi, conocido por éxitos como Waterboys y Swing Girls, quien sorprende al alejarse de la comedia para sumergirse por primera vez en un thriller con tintes sobrenaturales.
Cortesía
