El terror japonés vuelve a sorprender al mundo con una propuesta que combina belleza, melancolía y horror psicológico. Se trata de 'Dollhouse: Muñeca Maldita', la más reciente producción del director Shinobu Yaguchi, conocido por éxitos como Waterboys y Swing Girls, quien sorprende al alejarse de la comedia para sumergirse por primera vez en un thriller con tintes sobrenaturales.

Cortesía