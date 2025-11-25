Este martes 25 de noviembre, Colombia está lista para conocer a la nueva cara que representará a la cocina más grande y retadora del país: MasterChef Celebrity 2025. Una competencia que puso al límite a sus participantes, que llegaron dispuestos a demostrar talento, disciplina y corazón.

La temporada arrancó oficialmente el 18 de junio de 2025 con una nómina de lujo: 22 celebridades de diferentes mundos; actores, músicos, deportistas, presentadores, que aceptaron ponerse el delantal y enfrentarse a uno de los realities más exigentes de la televisión colombiana.

Entre ellos estuvieron René Higuita, Carolina Sabino, Mario Alberto Yepes, Andrea Guzmán, Luly Bossa, Violeta Bergonzi, y muchos más, cada uno aportando su sello, su historia y su caos culinario a la competencia.