Lo que debe saber antes de ver la final de MasterChef 2025
Cuatro mujeres. Un fogón encendido. Una sola corona en juego. Hoy, Colombia sabrá quién se convertirá en la nueva MasterChef Celebrity 2025.
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
Este martes 25 de noviembre, Colombia está lista para conocer a la nueva cara que representará a la cocina más grande y retadora del país: MasterChef Celebrity 2025. Una competencia que puso al límite a sus participantes, que llegaron dispuestos a demostrar talento, disciplina y corazón.
La temporada arrancó oficialmente el 18 de junio de 2025 con una nómina de lujo: 22 celebridades de diferentes mundos; actores, músicos, deportistas, presentadores, que aceptaron ponerse el delantal y enfrentarse a uno de los realities más exigentes de la televisión colombiana.
Entre ellos estuvieron René Higuita, Carolina Sabino, Mario Alberto Yepes, Andrea Guzmán, Luly Bossa, Violeta Bergonzi, y muchos más, cada uno aportando su sello, su historia y su caos culinario a la competencia.