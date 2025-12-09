La capital del país se alista para un emocionante cierre musical de 2025, con una agenda de diciembre que llenará el Movistar Arena de conciertos, festivales y eventos culturales. El recinto ofrecerá propuestas que van desde lo electrónico hasta lo urbano, pasando por la música local y el freestyle competitivo, convirtiendo las últimas semanas del año en una fiesta para todos los públicos.

Los shows imperdibles de diciembre:

Bonka – 12 y 13 de diciembre

El dúo electrónico colombiano regresa al Movistar Arena con dos fechas para mayores de 14 años. Las boletas van desde los $149.000 hasta $350.000, con localidades que reportan disponibilidad en sectores de 600 a más de 1.800 sillas según la zona.

Beéle – 17 y 20 de diciembre

El artista barranquillero, uno de los más escuchados del país, suma nuevas fechas tras varias presentaciones llenas en noviembre. Para estos conciertos, permitidos desde los 12 años (menores acompañados por un adulto), las entradas oscilan entre $175.600 y $482.100, con boletas disponibles según aforo por sector.

Una Novena por Bogotá – 16 de diciembre

Un evento especial que busca unir a las familias bogotanas en una celebración cultural y musical previa a la Navidad.

Festival 100% Rolos – 18 de diciembre

Una noche dedicada al talento capitalino. El festival abrirá puertas a las 5:00 p. m. y comenzará a las 7:00 p. m., con un cartel conformado por Don Tetto, La Derecha, The Mills, La 33, Nico Hernández, La Etnia, Javier Alerta, Juan Palau y Pescao Vivo. Entradas desde $115.000 hasta $377.200. Edad mínima: 14 años.

FMS World Series – 19 de diciembre

La competencia de freestyle más importante del habla hispana aterriza en Bogotá para coronar a los mejores MC de la temporada, en un evento de alta demanda entre el público joven.