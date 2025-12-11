Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven a Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Los Juegos del Hambre: Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan en nueva entrega de la saga
Los "eternos amantes" vuelven a interpretar a Katniss y Peeta en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, que se estrenara en el 2026.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
¡El universo de Los Juegos del Hambre se reactiva con una noticia que nadie veía venir!. Hace más de una década que Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson dieron vida a Katniss Everdeen y Peeta Mellark, protagonistas de Los Juegos del Hambre, una de las sagas cinematográficas más queridas del cine moderno. Ahora, los fans celebran: ambos actores han sido confirmados para regresar en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la nueva entrega que llegará a los cines en noviembre de 2026.
