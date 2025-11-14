La edición número 26 de los Latin Grammy, celebrada el pasado jueves 13 de noviembre en el Mandalay Bay South Convention Center, no solo convocó a los artistas más influyentes del momento, también convirtió la alfombra roja en un espectáculo paralelo, donde cada paso era una declaración de estilo, personalidad y, por supuesto, poder mediático.

Si algo quedó claro desde el primer minuto, es que quienes quisieron lucirse lo lograron. Cantantes, productores, presentadoras y actrices hicieron de esta gala una pasarela impredecible, vibrante y tan comentada como los propios premios.

Por eso, aquí le dejamos un recap completo de los looks que marcaron la noche.