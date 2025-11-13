La música latina volvió a encender Las Vegas durante la edición número 26 de los Latin Grammy, una gala que este jueves 13 de noviembre reunió talento, glamour y mucha expectativa en el Mandalay Bay South Convention Center.

Desde horas del mediodía, las puertas se abrieron para recibir a los artistas más influyentes de Iberoamérica, y como ya es costumbre, Colombia dijo presente con una mezcla imbatible de estilo, carisma y muchos premios.