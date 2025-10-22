Bad Bunny vuelve a ser noticia, y esta vez no es por un nuevo hit musical ni por recibir un premio, sino por una ostentosa adquisición que marca otro logro en su exitosa carrera. El artista puertorriqueño habría comprado una impresionante mansión en Los Ángeles, California, que se suma a su portafolio de bienes raíces.

Según información revelada por el periodista internacional Johnny Torres a través de un video difundido en redes sociales, el intérprete de 'Ojitos Lindos' invirtió alrededor de 8.8 millones de dólares en esta nueva propiedad, ubicada en la exclusiva zona de Hollywood Hills.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el espectacular exterior de la residencia. La propiedad cuenta con una gran piscina rodeada de jardines amplios, una sala al aire libre ideal para reuniones, gimnasio privado, sala de cine y espacio de juegos.

Todo esto, dentro de un terreno de más de 7.300 pies cuadrados que ofrece privacidad y lujo en un entorno natural y urbano a la vez. Desde el exterior, también se puede apreciar la arquitectura moderna de la casa, con grandes ventanales que permiten vistas panorámicas de la ciudad de Los Ángeles.

En cuanto al interior, la mansión no se queda atrás. La casa principal dispone de cinco habitaciones y siete baños, y además incluye una casa de huéspedes con dos habitaciones adicionales. El diseño contemporáneo de los espacios interiores refleja el estilo personal del cantante, combinando elegancia con comodidad.