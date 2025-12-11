Maluma vuelve a encender las redes sociales , pero esta vez fuera del estudio de grabación y los escenarios. El artista colombiano anunció el lanzamiento de su nuevo podcast llamado“Las cosas como son”, un proyecto profundamente personal en el que abrirá su corazón para hablar sobre temas que tradicionalmente se consideran tabú, como la salud mental, la ansiedad y la depresión.