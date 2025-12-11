Maluma lanza su podcast “Las cosas como son” un espacio para hablar de salud mental

El 'Pretty Boy' sorprende a su comunidad con su nuevo podcast donde hablara sobre salud mental, ansiedad y experiencias personales reales.

Por:

Compartir:
Maluma confesó cómo era su vida amorosa antes de conocer a Susana Gómez: ¿qué dijo?

Foto: Colprensa

Maluma vuelve a encender las redes sociales , pero esta vez fuera del estudio de grabación y los escenarios. El artista colombiano anunció el lanzamiento de su nuevo podcast llamado“Las cosas como son”, un proyecto profundamente personal en el que abrirá su corazón para hablar sobre temas que tradicionalmente se consideran tabú, como la salud mental, la ansiedad y la depresión.

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

ColombiaMalumaSalud Mentalpodcast