El pasado 16 de septiembre, la desaparición de los cantantes colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) conmocionó a toda Colombiay México. Tras una intensa búsqueda, el 17 de septiembre fueron hallados sin vida en el municipio mexicano de Cocotitlán.

Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de ese mismo mes que sus cuerpos fueron oficialmente identificados, revelando signos evidentes de tortura. El crimen activó una ardua investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Al cumplirse un mes de aquella dolorosa noticia, la DJ colombiana Marcela Reyes decidió romper el silencio y dirigirse a sus seguidores a través de sus redes sociales. Luego de haber recibido críticas que la involucraban de forma indirecta en el caso, Marcela mostró un mensaje de resiliencia, dejando claro que, frente a la adversidad, su intención es mantenerse firme y seguir adelante. “Levántate incluso aunque duela, aunque la mala energía no quiera que abras tus alas,” comenzó la DJ con voz entrecortada. “Abre las más grandes aún y vuela tan alto hasta donde quieres llegar. Hay procesos que sacan lágrimas, pero hay que secarlas y seguir adelante. Y aunque hay momentos en los que uno piensa hasta en tirar la toalla, siempre hay que decidir tomar más fuerza para continuar, pero siempre de la mano de Dios, porque es finalmente el único que conoce nuestro corazón,” añadió, mientras compartía imágenes de su rutina diaria y una mariposa posada en su mano, símbolo de transformación. Cargando...

En sus palabras, también hubo espacio para la esperanza y la convicción de que todo mejora con el tiempo. A pesar de las circunstancias adversas, aseguró que lo que está por venir será mucho más grande y positivo. "He superado las pruebas con honores y estoy preparada para enfrentar desafíos aún mayores y mejores", concluyó Reyes.


