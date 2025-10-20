Marcela Reyes se confiesa tras un mes del crimen de B-King: ¿qué dijo?
Pese a las críticas y comentarios negativos, la DJ Marcela Reyes lucha por mantenerse en pie tras la muerte de su expareja, B-King.
El pasado 16 de septiembre, la desaparición de los cantantes colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) conmocionó a toda Colombiay México. Tras una intensa búsqueda, el 17 de septiembre fueron hallados sin vida en el municipio mexicano de Cocotitlán.
Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de ese mismo mes que sus cuerpos fueron oficialmente identificados, revelando signos evidentes de tortura. El crimen activó una ardua investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Al cumplirse un mes de aquella dolorosa noticia, la DJ colombiana Marcela Reyes decidió romper el silencio y dirigirse a sus seguidores a través de sus redes sociales.
Luego de haber recibido críticas que la involucraban de forma indirecta en el caso, Marcela mostró un mensaje de resiliencia, dejando claro que, frente a la adversidad, su intención es mantenerse firme y seguir adelante.
“Levántate incluso aunque duela, aunque la mala energía no quiera que abras tus alas,” comenzó la DJ con voz entrecortada. “Abre las más grandes aún y vuela tan alto hasta donde quieres llegar. Hay procesos que sacan lágrimas, pero hay que secarlas y seguir adelante. Y aunque hay momentos en los que uno piensa hasta en tirar la toalla, siempre hay que decidir tomar más fuerza para continuar, pero siempre de la mano de Dios, porque es finalmente el único que conoce nuestro corazón,” añadió, mientras compartía imágenes de su rutina diaria y una mariposa posada en su mano, símbolo de transformación.
En sus palabras, también hubo espacio para la esperanza y la convicción de que todo mejora con el tiempo. A pesar de las circunstancias adversas, aseguró que lo que está por venir será mucho más grande y positivo. “He superado las pruebas con honores y estoy preparada para enfrentar desafíos aún mayores y mejores”, concluyó Reyes.
¿Qué hay detrás del caso de B-King?
Este doble asesinato, que continúa generando múltiples interrogantes, avanza en la investigación. Día a día se van conociendo nuevas pistas para dar con los responsables. Justamente a principios de este mes, cuatro colombianos fueron detenidos por su presunta participación en el crimen.
Durante un operativo de las autoridades mexicanas, fueron arrestados Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, todos originarios del Valle del Cauca, junto a los mexicanos Luis Alberto Rojas Venado y Jorge de la Cruz.
Según información difundida por medios locales, los detenidos permanecen privados de la libertad en el penal de Chalco, tras ser vinculados a proceso por homicidio calificado, al haberse cometido mediante desmembramiento.
