La actriz australiana Margot Robbie sigue consolidando su nombre entre las grandes figuras de Hollywood. Tras el éxito mundial de 'Barbie' y su nominación a Mejor actriz en los Premios Óscar 2024, la intérprete vuelve a estar en el centro de los rumores, esta vez por un proyecto que despierta curiosidad en la industria: la posible biografía cinematográfica de Britney Spears.

Desde que Universal Pictures adquirió los derechos de la vida de la 'Princesa del pop', las especulaciones sobre quién encarnará a la cantante de 'Sometimes' no se han hecho esperar. El proyecto se perfila como una de las producciones más esperadas de Hollywood, y las redes sociales han estallado al sugerir a Margot Robbie como la intérprete ideal.

Su parecido físico con Britney, su capacidad para asumir personajes complejos y su éxito reciente en producciones de gran impacto la han posicionado entre las favoritas del público y la prensa especializada.

Los comentarios en algunos medios no se han hecho esperar: "Si alguien puede hacerlo, es Margot", escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras que otros compararon imágenes de la actriz con momentos icónicos de Spears, como su presentación en los MTV Video Music Awards de 2001 o su etapa de transformación personal en 2007.

Incluso, algunos fanáticos han creado ilustraciones y montajes que muestran cómo luciría Robbie caracterizada como la estrella del pop. Aun así, todo parece indicar que por ahora son solo rumores.

Desde 2023, cuando surgieron las primeras versiones que la relacionaban con el papel, algunos medios informaron que Margot Robbie desmintió la información. Por su parte, Jon M. Chu, director vinculado al proyecto y reconocido por su trabajo en 'Crazy Rich Asians' e 'In the Heights', aclaró que el equipo aún se encuentra en la etapa inicial del desarrollo del guion y que no se ha tomado ninguna decisión sobre el reparto.

“Queremos ser muy cuidadosos con esta historia. No se trata solo de fama, sino de una vida marcada por la presión, la exposición mediática y la búsqueda de libertad”, afirmó en una entrevista.