Desde hoy puedes comprar tus boletas para Megaland 2025, el festival musical más esperado de Colombia, que este año celebra dos décadas de historia, energía y grandes éxitos. La preventa oficial ya está disponible exclusivamente a través de TicketMaster, el único canal autorizado para adquirir las entradas.

¿Cuándo será Megaland 2025 y qué se sabe hasta ahora?

El próximo 29 de noviembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín volverá a vibrar con el Megaland Music Fest 2025, una producción conjunta de Megalive, marca de RCN y Páramo Presenta, que promete una experiencia multisensorial sin precedentes. Este año, el festival no solo reunirá a las grandes estrellas del momento, sino que también celebrará la evolución de dos décadas de música, fiesta y cultura urbana en Colombia.

Los Megalievers —como se conoce a los fanáticos del evento— podrán disfrutar de precios especiales durante las distintas etapas de preventa, con entradas que inician desde $64.000 pesos. La invitación es clara: asegura tu lugar cuanto antes, el lineup está por revelarse.

El cartel de artistas de Megaland 2025

El misterio detrás del cartel 2025 terminará el martes 14 de octubre a las 6:00 p.m., cuando a través de las redes sociales de @Megalanco se den a conocer los artistas que encenderán el escenario más grande de la música en Bogotá. Será el inicio de una cuenta regresiva marcada por la emoción, las sorpresas y la expectativa por lo que promete ser la edición más vibrante en la historia del festival.

Sigue las novedades en RCN, La Mega y las plataformas digitales de @Megalanco y @paramopresenta.

Megaland 2025 no será solo un festival: será una experiencia musical inolvidable, llena de talento, emociones y recuerdos que quedarán grabados en la historia del entretenimiento en Colombia.