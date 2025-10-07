El Megaland, reconocido por reunir a los artistas más importantes del reguetón, la música urbana y los sonidos populares del momento, promete una edición inolvidable para conmemorar sus dos décadas de historia. El festival regresará el sábado 29 de noviembre de 2025 al emblemático Estadio El Campín, con un espectáculo que reunirá a cerca de 40 mil asistentes en una gran fiesta producida por Megalive, una marca de RCN y Páramo Presenta.

Durante dos décadas, el Megaland ha sido una vitrina esencial para los artistas más influyentes del reguetón, el pop y la música popular. Desde su primera edición en 2005 —cuando nació bajo el nombre de Nuestra Tierra como una apuesta por el talento nacional— hasta su transformación en La Mega Fest y su consolidación definitiva como Megaland en 2015, el evento ha evolucionado junto con los sonidos que dominan las listas y las emisoras del país.

En su historia han pasado artistas que hoy son referentes globales: Karol G, Bad Bunny, Feid, Ryan Castro, Nicky Jam, Morat, Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Carlos Vives y Fonseca, entre muchos otros. Este recorrido ha posicionado al Megaland como una cita obligada para los fanáticos de la música en vivo, donde se mezclan generaciones, estilos y emociones en un solo escenario.

Alejandro Villalobos, creador del festival y vicepresidente de Contenidos y Producción de RCN Radio, destacó que este ha sido “un viaje de 20 años de música, de estrellas y de momentos maravillosos, donde hemos aportado a la cultura musical y al impulso de nuevos talentos que han brillado en nuestros escenarios”.

La expectativa crece entre los fanáticos, quienes esperan conocer el line up de artistas que acompañarán esta edición especial del Megaland, así como los medios y fechas para adquirir las entradas.

El anuncio del cartel oficial y la venta de boletería se realizará en los próximos días, pero desde ya se anticipa que la celebración será de talla internacional.

Los fanáticos podrán seguir las novedades a través de La Mega, emisora que ha sido el corazón del festival desde su creación, RCN Radio y Canal RCN.

Con este regreso, Megaland 2025 promete una experiencia única para cerrar el año con los sonidos que han definido dos décadas de fiesta, talento y cultura musical en Colombia.