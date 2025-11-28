El esperado estreno de Stranger Things 5 se convirtió en el centro de atención global desde su llegada a Netflix el pasado 26 de noviembre.

La quinta temporada, la última de la exitosa franquicia creada por Matt y Ross Duffer, promete cerrar casi una década de historias de misterio, terror y ciencia ficción, y la reacción de los fanáticos no se hizo esperar.

Con un formato dividido en tres actos, Netflix apostó por un estreno escalonado: el Volumen 1, que incluye los episodios del 1 al 4, se lanzó el 26 de noviembre; el Volumen 2, con los episodios del 5 al 7, llegará el 25 de diciembre; y el episodio final cerrará la saga el 31 de diciembre, justo en vísperas de Año Nuevo.

Esta estrategia busca mantener viva la conversación alrededor del cierre, convirtiendo la serie en un evento global comparable con finales deportivos o estrenos cinematográficos masivos.

Los Duffer han descrito esta entrega como “la temporada más ambiciosa y emocional que hemos hecho”. Cada episodio tendrá una duración extendida, algunos cercanos al formato de largometraje, lo que permite un cierre narrativo que unifique todas las tramas que se han desarrollado a lo largo de la serie.

El regreso del elenco principal fue recibido con entusiasmo por los fanáticos. Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper) retomaron sus papeles en Hawkins, mientras que la incorporación de Linda Hamilton, ícono del cine de acción, despertó gran expectativa. La actriz interpretará a una figura militar clave en la resistencia contra Vecna, el villano que ha marcado la última temporada.