Mesera se pasó de "coqueta" y terminó mechoneada
La reacción de la mujer no ha pasado desapercibida y ha provocado una ola de comentarios en redes sociales. ¿Qué haría usted en su lugar?
Por:RCN Radio
Foto: X: @LatamBuzz
Las tendencias marcan la agenda, y esta vez Valledupar vuelve a estar en el ojo del huracán tras un sorprendente caso que involucra a dos mujeres y lo que sería un presunto coqueteo que terminó en agresión física.
En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo, en menos de un minuto, una mujer de cabello crespo se levanta enfurecida y encara a una mesera, mostrándole el celular a modo de reclamo.
Según se comenta, la trabajadora del recinto habría enviado un mensaje al número del novio de la agresora. El ambiente se torna tenso y, sin mediar palabra, la mujer la toma del cabello y comienza un fuerte forcejeo que terminó en jalones, mechoneos y golpes en la cabeza. Aunque varias personas intentaron separarlas, el intento fue en vano. Ambas salieron del local mientras la pelea continuaba en plena vía pública.
lea también: ¿Brasier anti-infidelidad? Así funcionaría el polémico invento
El dueño del local rompió el silencio
Ante la ola de comentarios, el propietario de la pizzería Quépizza decidió pronunciarse públicamente para desmentir algunos rumores:
“Quiero aclarar tres puntos para frenar las especulaciones. Primero, no estoy amenazando a nadie para que eliminen el video. Segundo, es imposible que una mesera obtenga el número de un cliente por una transacción de Nequi, porque los pagos se hacen por QR o datáfono. Y tercero, no estamos defendiendo a ninguna de las partes, pero sí queremos dejar claro que manejamos los datos de nuestros clientes con total seguridad”.
El empresario también pidió respeto y prudencia, asegurando que no existe aún una versión oficial de los hechos, solo comentarios en redes y versiones sin contexto.
Cargando...
Así respondió la mesera agredida
Por su parte, Scarleth Ontivero, la mesera implicada en el hecho, dio su versión sobre lo ocurrido y explicó por qué no respondió a la agresión:
“Soy una dama, no me gustan los problemas. Soy madre soltera y no respondí por miedo a perder mi trabajo. Ella ya venía predispuesta, llegó con sus amigas y nunca ordenaron nada. Todo fue planeado. Ella quería que me despidieran, pero sigo trabajando”, expresó Ontivero.
Además: Viral: así fue la inesperada reacción de dos mujeres al estrellar sus autos
El video ha generado un intenso debate en redes. Algunos usuarios justifican la reacción de la mujer que agredió, alegando que “defendía lo suyo”, mientras que otros exigen que Scarleth interponga acciones legales por el ataque que sufrió en su lugar de trabajo.
Por ahora, el hecho sigue dando de qué hablar y Valledupar se mantiene como tendencia, mientras las autoridades evalúan si hubo algún tipo de falta penal en el altercado.
Video completo de la pelea de una loca con una mesera en Valledupar. La mesera debe demandar a la loca por lesiones personales y tentativa de homicidio. Eso no se puede quedar así. Todo por un hombre. Que poco amor propio tiene y cero salud mental. pic.twitter.com/76OINqb9gQ
— LatamBuzz (@LatamBuzz) October 22, 2025