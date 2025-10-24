Las tendencias marcan la agenda, y esta vez Valledupar vuelve a estar en el ojo del huracán tras un sorprendente caso que involucra a dos mujeres y lo que sería un presunto coqueteo que terminó en agresión física.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo, en menos de un minuto, una mujer de cabello crespo se levanta enfurecida y encara a una mesera, mostrándole el celular a modo de reclamo.

Según se comenta, la trabajadora del recinto habría enviado un mensaje al número del novio de la agresora. El ambiente se torna tenso y, sin mediar palabra, la mujer la toma del cabello y comienza un fuerte forcejeo que terminó en jalones, mechoneos y golpes en la cabeza. Aunque varias personas intentaron separarlas, el intento fue en vano. Ambas salieron del local mientras la pelea continuaba en plena vía pública.

El dueño del local rompió el silencio

Ante la ola de comentarios, el propietario de la pizzería Quépizza decidió pronunciarse públicamente para desmentir algunos rumores:

“Quiero aclarar tres puntos para frenar las especulaciones. Primero, no estoy amenazando a nadie para que eliminen el video. Segundo, es imposible que una mesera obtenga el número de un cliente por una transacción de Nequi, porque los pagos se hacen por QR o datáfono. Y tercero, no estamos defendiendo a ninguna de las partes, pero sí queremos dejar claro que manejamos los datos de nuestros clientes con total seguridad”.

El empresario también pidió respeto y prudencia, asegurando que no existe aún una versión oficial de los hechos, solo comentarios en redes y versiones sin contexto.